الولايات المتحدة وطالبان توقعان في الدوحة على اتفاق ’’إحلال السلام’’ في أفغانستان

2020/02/29 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، اليوم السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا لوقف أعمال العنف وإحلال السلام في البلاد.

ووقع عن حركة "طالبان" الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي، وعن الولايات المتحدة مبعوثها للمصالحة الأفغانية، زلماي خليل زاد.

ويقضي الاتفاق بين أمريكا و"طالبان" بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان خلال 14 شهرا.

ونص الاتفاق أيضا على أن أميركا ستعمل فورا على خطة مع كل الأطراف المعنية للإفراج عن السجناء السياسيين والمقاتلين.

كما أن أمريكا والحكومة الأفغانية ستفرجان عن نحو 5 آلاف أسير وطالبان ستفرج عن نحو ألف أسير بحلول 10 مارس.



بالإضافة إلى أن أمريكا تهدف إلى رفع العقوبات عن أعضاء طالبان بحلول أغسطس 2020.

وأكد الاتفاق على انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها والتحالف من خمس قواعد عسكرية خلال 135 يوما.

وقال الملا عبدالغني برادر، بعد التوقيع: "أتقدم بالشكر لدولة قطر وأميرها وباقي الدول التي ساعدتنا في الوصول إلى هذا الاتفاق".

وقال وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، إن "الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت في تحسين حياة الشعب الأفغاني وهذا أمر نفتخر به"، مشيراً إلى أن "حركة طالبان وافقت على أن تنظيم القاعدة لا يمكن أن يجد الملاذ الآمن في أفغانستان".

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