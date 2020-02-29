مصرع استاذ في جامعة السليمانية بحادث سير

2020/02/29 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم_ السليمانية

افاد مصدر أمني من محافظة السليمانية، السبت (29 شباط 2020)، بمصرع استاذ في جامعة السليمانية بح...





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