مصرع استاذ في جامعة السليمانية بحادث سير


مصرع استاذ في جامعة السليمانية بحادث سير
2020/02/29 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم_ السليمانية

افاد مصدر أمني من محافظة السليمانية، السبت (29 شباط 2020)، بمصرع استاذ في جامعة السليمانية بح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصرع استاذ في جامعة السليمانية بحادث سير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصرع استاذ في جامعة السليمانية بحادث سير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links