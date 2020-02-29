2020/02/29 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
افاد مصدر أمني من محافظة السليمانية، السبت (29 شباط 2020)، بمصرع استاذ في جامعة السليمانية بح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرع استاذ في جامعة السليمانية بحادث سير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم_ السليمانية
افاد مصدر أمني من محافظة السليمانية، السبت (29 شباط 2020)، بمصرع استاذ في جامعة السليمانية بح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصرع استاذ في جامعة السليمانية بحادث سير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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