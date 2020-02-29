2020/02/29 | 16:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ياس خضر: شكراً للرجل العظيم الذي يتابع دائماً كل طبقات الشعب عنق صوت الأرض يتزيّن بقلادة الإبداع التي منحها البزاز له اربيل – الزمان في حفل بهي اقيم في محافظة اربيل جرى تقليد المطرب الكبير ياس خضر بقلادة الابداع الذهبية وما يترتب عليها من امتيازات مادية ومعنوية ،التي سبق ان منحها له رئيس مجموعة الاعلام […]

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