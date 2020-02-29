فيروس كورونا يضرب موقعة الموسم بالدوري الإيطالي

2020/02/29 | 16:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يوم السبت، عن تأجيل مباراة القمة التي كانت ستجمع إنتر ميلانو مع مضيفه يوفنتوس، وذلك وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار الاتحاد الإيطالي إلى أن المباراة تأجلت إلى نهاية الموسم في 13 مايو، مما يعني أنها قد تكون مباراة حاسمة على لقب الدوري، في حال وصل إليها الفريقين وفارق النقاط بينهما أقل من ثلاثة نقاط.

ويبدو أن هذا القرار سيمثل نبأ سعيدا للجماهير التي قامت بشراء تذاكر المباريات، إذ كانت تقارير صحفية قد أفادت أن إدارة يوفننوس رفضت إعادة قيمة التذاكر، في حال أقيمت المباراة من دون جمهور.

يتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي حاليا بـ60 نقطة من 25 مباراة، بينما يحتل إنترميلان المركز الثالث برصيد 54 نقطة، ولكن من 24 مباراة.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز "السيدة العجوز" بهدفين لهدف في أكتوبر الماضي، على ملعب سان سيرو في ميلانو.

وحظرت إيطاليا، الاثنين الماضي، جميع الأحداث الرياضية في 5 مناطق بالبلاد، من بينها بيدمونت حيث مدينة تورينو معقل فريق يوفنتوس.

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