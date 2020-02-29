إيران تعلن اقتراب موعد وصول انتشار “كورونا” إلى “الذروة”

2020/02/29 | 16:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة حذر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد سيبلغ ذروته في الأيام القادمة.وأوضح الوزير، في تصريح صحفي تابعته “يس عراق”، أن دراسات علم الأوبئة التي أجريت في إطار الرصد الدولي والمحلي وظهور فيروس كورونا في الدول الأخرى تشير إلى أن الذروة الرئيسية للفيروس في البلاد […]

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