قبيلة آل حميد تطالب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بكشف قتلة الشيخ صاحب

2020/02/29 | 16:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت قبيلة آل حميد، اليوم السبت، رئيس الوزراء ووزير الداخلية بكشف المتورطين باغتيال اميرها الشيخ صاحب السعدون الذي اغتيل صباح يوم امس مع زوجته.وذكرت القبيلة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه،: “‎تدين وتستنكر قبائل ال حميد أشد الاستنكار الأعتداء الأثم والجبان الذي طال أحد رموز العراق وأعمدته “الشيخ صاحب السعدون” أمير قبائل […]

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