صحة النجف لـ”العهد”: افراغ اجنحة خاصة في مستشفى الحكيم للمشتبه بهم بفايروس كورونا

2020/02/29 | 16:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة مدير عام صحة محافظة النجف الاشرف رضوان الكندي، اليوم السبت، الذين تم التنويه عنهم في تغريدة الطالقاني هم ملامسون للمصاب الإيراني وليسوا مصابين بفايروس كورونا.وقال الكندي في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية” ان ما ورد من اتفاق بين صاحب الفندق ودائرة الصحة بشأن صرف مليون دينار لمكوث المشتبه بهم بكورونا بالليلة […]

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