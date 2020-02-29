كشف نتائج التحقيق بشأن حادث قتل شيخ عشيرة وزوجته بذي قار

2020/02/29 | 17:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني عراقي ، السبت، عن نتائج التحقيق بشأن حادث قتل شيخ عشيرة وزوجته بذي قار....

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