2020/02/29 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت قيادة شرطة، اليوم السبت، القبض على المتهمين بقتل شيخ عشيرة في قضاء قلعة سكر بمحافظة ذي قار.تمكنت شرطة ذي قار، اليوم السبت، من القبض على اثنين من الجناة كل من المتهم ( ح .ه .ك ) البالغ من العمر 22عام والمتهم ( ح .ع .ث ) […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ساعات من الجريمة.. القبض على المتهمين بقتل شيخ عشيرة في ذي قار(صورة)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ساعات من الجريمة.. القبض على المتهمين بقتل شيخ عشيرة في ذي قار(صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).