مع اقتراب موعد الجلسة.. حزب بارزاني: حكومة علاوي لن ترى النور

2020/02/29 | 17:06 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



استبعد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، السبت، تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفي...

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