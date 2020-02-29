الفتح: لن نصوت الا لهؤلاء الوزراء في حكومة علاوي غدا الاحد

2020/02/29 | 17:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن تحالف الفتح، السبت، أنه لن يصوت في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة إلا للوزراء المستقلين، مبينا ان بعض مرشحي حكومة علاوي تم اختيارهم من قبل جهات وشخصيات سياسية.

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