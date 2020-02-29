الحكيم يشيد بجهود رجال مديرية الدفاع المدني وشعورهم الوطني والانساني في مكافحة فايروس كورونا

2020/02/29 | 17:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس تيار الحكمة، السيد عمار الحكيم، السبت، ان جهود الدفاع المدني للوقاية من فيروس كورونا دليل على الشعور الوطني والانساني.

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