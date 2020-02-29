البناء يتخوّف من سطوة

2020/02/29 | 17:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقبل ساعات من نهاية المدة الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وعلى وقع التحشيد الشعبي، لتظاهرة مليونية بالقرب من أسوار المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، يستعد رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، خوض جولته الثانية بعد فشل الأولى، بعرض تشكيلة الحكومية على البرلمان يوم غد الأحد، وسط توقعات وترجيحات بعدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة التمرير الاستثنائية.

نائب عن الفتح لـ"ألترا عراق": الكابينة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء المكلف، ستمرر في جلسة البرلمان الاستثنائية المقرر عقدها الأحد

وربما يكون علاوي، قد ضمن الأغلبية النيابية الشيعية وبعض الحلفاء المقربين، لتمرير تشكيلته الحكومية، لكنه سيواجه جملة من التحديات قبل دخول قبة البرلمان أبرزها، استمرار الرفض الكردي والسني لآليات تشكيل كابينته الوزارية، ورفضهما منحه الثقة.

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حكومة علاوي مهددة بإجماع المحاصصة

خلاف ذلك، يقول النائب عن تحلف الفتح مختار الموسوي لـ"ألترا عراق"، إن "كل المعطيات تشير إلى أن الكابينة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء المكلف، ستمرر في جلسة البرلمان الاستثنائية المقرر عقدها غدا الأحد".

أضاف أن "علاوي سيحرض إلى مجلس النواب، مع كابينته الوزارية التي عرضها على البرلمان الخميس الماضي، مع إجراء بعض التغييرات البسيطة على المرشحين".

كما أكد الموسوي أن "رئيس الوزراء المكلف يمتلك الأغلبية الآن، وبإمكانه تمرير التشكيلة دون حضور الكرد أو السنة، مستدركًا "لكن خضوعه للضغوطات وسلك طريق سلفه عادل عبد المهدي بكل تأكيد سيكون الفشل حليفه".

وفي الوقت الذي يحاول فيه، رئيس مجلس الوزراء المكلف، مع حلفائه المقربين، تحالفي الفتح بزعامة هادي العامري، وسائرون بزعامة مقتدى الصدر، إقناع القوى الكردية والسنية الرئيسية بالتنازل عن استحقاقاتها الوزارية، والسماح لعلاوي باختيار وزرائه مع مراعاة التوازن المكوناتي، تحدث عضو الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي عن سيناريوهات جديدة بشأن جلسة البرلمان الاستثنائية.

قال شنكالي لـ"ألترا عراق"، إن "من أهم المعطيات المتوفرة في الوقت الحالي، والتي ستؤدي إلى فشل مجلس النواب بعقد جلسته الاستثنائية، هو عدم واقعية علاوي في التعامل مع الواقع السياسي للعراق".

شنكالي لـ"ألترا عراق": موقف تحالف البناء من دعم علاوي، لا يزال في تراجع بسبب تخوفهم من سيطرة سائرون على الحكومة

وبين أن "موقف تحالف البناء من دعم علاوي، لا يزال في تراجع بسبب تخوفهم من سيطرة سائرون على الحكومة، فضلًا عن تحذيرات واشنطن من المضي دون الاستماع لوجهات نظر الكرد والسنة".

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أشار إلى أن "جلسة البرلمان الماضية فشلت، بسبب محاولة فرض سائرون إرادته على جميع الكتل السياسية، وكذلك بسبب تهديدات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باقتحام المنطقة الخضراء في حال عدم منح رئيس الوزراء المكلف الثقة"، مؤكدًا أن "الكرد والسنة لا دخل لهما في حال فشل علاوي غدًا من تمرير كابينته الوزارية".

في مقابل ذلك، تتزامن جلسة مجلس النواب مع الدعوات التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، للمشاركة في التظاهرة المليونية التي من المؤمل أن تنطلق في جانب الكرخ بالقرب من محيط المنطقة الخضراء، فيما شهد شارع المطار والمناطق الأخرى القريبة من المنطقة إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف لقوات الجيش تحسبًا لأي طارئ.

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