هكذا ردت القاهرة على مزاعم باريس بشأن كورونا في مصر

2020/02/29 | 17:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات ​​​​​​​حسم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الجدل حول وجود فيروس كورونا بالبلاد، خاصة بعد إعلان فرنسا عن اكتشاف حالات إصابة بالفيروس من بين عائدين من مصر.وأكد رئيس مدبولي أن “مصر خالية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك شائعات كثيرة يتم تداولها حول ذلك الأمر، مؤكدا أنه بالأمس تم الاشتباه فى […]

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