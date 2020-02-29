تركيا تواصل مسلسل خروقها للسيادة العراقية

2020/02/29 | 17:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، عن قتل 6 عناصر من حزب "BKK" المعارض، شمالي العراق.وأكدت الوزارة في بيان، أن القوات التركية نفذت عملية مدعومة بغطاء جوي في منطقتي "متينا" و"غارا"، وقتلت 6 عناصر كانوا يستعدون لشن هجوم.وشددت أن القوات التركية "ستواصل عملياتها بلا هوادة" ضد الحزب في المنطقة.ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع الـ"BKK" وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

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