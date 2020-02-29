ترامب يعين شخصية جدلية للاستخبارات الأمريكية

2020/02/29 | 17:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب الجمهوري جون راتكليف رئيسا لأجهزة الاستخبارات، مثيرا مزيدا من الجدل إزاء منصب في غاية الأهمية بقي شاغرا لأشهر.وزكى ترامب حليفه راتكليف (53 عاما) مديرا للاستخبارات الوطنية بعد استقالة دان كوتس في يوليو الماضي، لكن راتكليف اضطر لسحب ترشحه أمام انتقادات حادة من الديمقراطيين لخلفيته ومؤهلاته، وسط ردود فاترة من كبار الجمهوريين.وعين ترامب بدلا منه الخبير في مكافحة الإرهاب جوزف ماكغواير مديرا بالإنابة للإشراف على 17 وكالة، بينها وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي.وعاد الرئيس الأمريكي وأقال ماكغواير في فبراير الماضي، عقب شهادته أمام الكونغرس في جلسة مغلقة قال فيها، إن "الروس يتدخلون مجددا في الانتخابات الأمريكية لدعم مسعى ترامب للفوز بولاية ثانية".أما راتكيلف، فيجاهر بالدفاع عن ترامب، فيما يعتبره الأخير "رجلا رائعا يتمتع بموهبة كبيرة".ويمكن أن يثير تعيين راتكليف معركة في الكونغرس وسط تقارير عن أن الجمهوريين في لجنة الاستخبارات التي يتوجب أن توافق على التعيين، طرحوا تساؤلات حياله في أغسطس الماضي.

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