2020/02/29 | 17:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون كاشفا.. سيتم الطعن بعضوية 12 نائبا على رأسهم الكربولي والا طالباني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 17:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون كاشفا.. سيتم الطعن بعضوية 12 نائبا على رأسهم الكربولي والا طالباني) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون كاشفا.. سيتم الطعن بعضوية 12 نائبا على رأسهم الكربولي والا طالباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).