شاهد: موجات الجراد “تمطر” زجاج السيارات على طريق البصرة

2020/02/29 | 17:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهد الطريق الدولي الرابط بين محافظة البصرة وبغداد، انتشارًا واسعا للجراد، ليومين متتالين.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، سقوط الجراد بكثافة على زجاج السيارات على الطريق الدولي بين البصرة وبغداد، مما قد يعيق الرؤيا على اصحاب السيارات او يربك قيادتهم.وتسبب الجراد يوم أمس بحادث مروع على الطريق الدولي في ذي […]

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