شرطة ذي قار تعلن تفاصيل مقتل شيخ عشيرة طعنًا بالسكاكين.. وتكشف عن المنفذين

2020/02/29 | 17:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، تفاصيل اعتقال منفذي جريمة قتل عبدالصاحب المشلب شيخ عشيرة آل حميد، وملابسات الحادث، بعد مقتله وزوجته طعنا بالسكاكين يوم أمس شمال ذي قار.وقالت القيادة في بيان تلقت “يس عراق”، نسخة منه، أنه “بإشراف و متابعة ميدانية وخطى مهنية من قائد شرطة محافظة ذي قار […]

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