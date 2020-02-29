2020/02/29 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة الكرخ تصدر بياناً جديداً حول حالات ’’كورونا’’ المسجلة وتتحدث عن ’’حرب إعلامية’’ تستهدف الكوادر الصحية

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بغداد اليوم-متابعة

حذر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد سيبلغ ذروته في الأيام القادمة.

وأوضح الوزير، في تصريح صحفي أدلى به أمس الجمعة، أن دراسات علم الأوبئة التي أجريت في إطار الرصد الدولي والمحلي وظهور ف

بغداد اليوم_ السليمانية

افاد مصدر أمني من محافظة السليمانية، السبت (29 شباط 2020)، بمصرع استاذ في جامعة السليمانية بحادث سير في شارع 60 وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الخبير الاقتصادي والاستاذ في جامعة السليمانية الاستاذ ال

بغداد اليوم _ متابعة

كشف النائب عن تحالف سائرون في البرلمان، رامي السكيني، اليوم السبت، أن الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب سيشهد الطعن بعضوية 12 نائباً.

وقال السكيني، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "الفصل التشريعي

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