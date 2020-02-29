التجارة توضح حقيقة استقبال وزيرها للرئيس الايراني اليوم ببغداد

2020/02/29 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اصدرت وزارة التجارة، السبت (29 شباط، 2020) بيانا لتوضيح حقيقة صور نشرتها مواقع الكترونية تظهر وزيرها محمد هاشم العاني وهو يستقبل الرئيس الايراني حسن روحاني، فيما اشارت الى ان هذه الصور قديمة.

وذكرت الوزارة في البيان، ان "بعض المواقع نشرت صور يظهر فيها الوزير العاني يستقبل الرئيس الايراني حسن روحاني في المطار وكتب عليها انها تعود لزيارة مفاجئة للرئيس الايراني الى العراق، وهنا نود ان نوضح ان هذه الصور قديمة وروجتها بعض المواقع لغايات سياسية".

ودعت الوزارة وسائل الاعلام، الى "توخي الدقة والمصداقية في نشر الاخبار والصور، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".





وبينت، ان "نشاطات الوزير العاني الخارجية واستقباله للوفود يتم نشرها على الموقع الرسمي ومن خلال المؤتمرات الصحفية".

وفي وقت سابق من اليوم، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاستقبال الرئيس الإيراني حسن روحاني، من قبل وزير التجارة، محمد هاشم العاني، قالوا إنها "زيارة مفاجئة، للرئيس الإيراني".

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