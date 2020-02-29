علي سيريني - فحولة الغرب و خنوثة الشرق لماذا يحكم الشرق جبناؤه

2020/02/29 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_سيريني كل شئ في هذا المشهد واضحٌ، صعبهُ سهلٌ على الفهم.والناس بفطرتها وطبيعتها تدرك قزازة الأحداث وفضاحتها.فكل يوم يمر كأنه سنين العذاب والقهر.شخصياً أرى، أن الذين يموتون في الشرق بأي سبب كان، محظوظون، لأن العيش في حالنا البائسة، لمن يملك ذرة من الشرف و الغيرة و الضمير، هو بمثابة موت مستمر في كل يوم يمضي، فيعقبه يوم أشد بأسا وأشد تنكيلا.يومياً يتعرض المسلمون من أقصى الكرة الأرضية إلى أقصاها إلى المجا......

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