عدلي محمد احمد - مبارك واره التراب ولا عزاء للجماهير

2020/02/29 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_محمد_احمد جسد حضورجنازة المخلوع, من كهنة آمون الي صبية الجنرال صوره حيه وناطقه بالدلاله للنظام الذي شهد كهنته ثلاث من رؤسائه حتي صعقتهم ثورة يناير المجيده, التي ازاحتهم من تصدرمشهد الحكم الطبقي , وحولتهم الي مجرد (هاف تون ) او خلفيه باهته لحكم السيسي.فحضورهم الذي طغي منطقيا في الجنازه والذي شكل لحظة عارضه بطبيعة الحال , لم يكن اقل من سخريه مريره من السيد التاريخ!فاجئت الوجوه المقيته شعب الثوره فاثارت ك......

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