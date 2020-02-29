أحمد الخميسي - أغــانـي الـمـهـرجــانــات في مـصـر .. قضايا مـلـتبـسـة

2020/02/29 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الخميسي مازالت أغاني المهرجانات – وهو الاسم الذي يطلق على أغاني الحفلات الشعبية بمصر - موضوعا لنقاش ساخن اختلطت فيه أوراق كثيرة من قضايا متشابكة.كانت ثورة الغالبية العظمى على الأغاني بسبب كلماتها ومدى ما انحدرت إليه من إسفاف، وطالب الكثيرون بمنعها وحظرها حتى أن نقيب الموسيقيين هاني شاكر وجه خطابا إلى كل أماكن العروض الموسيقية لوقف التعامل مع مطربي المهرجانات.وكان اعتراض أولئك في الأساس من وجهة نظر أخلاق......

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