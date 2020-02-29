2020/02/29 | 17:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسباب إتفاق الأخوة الأعداء على إسقاط العبادي – زهير اسماعيل شهد الناس المستقل تتكلم ، من لا كتلة تمثلهم إلا الله ) لماذا اتفقت دولتان على اسقاط حكومة العبادي وعدم السماح له بترؤس مجلس الوزراء مرة أخرى ، ولماذا تم اسقاط حكومة عبد المهدي أيضا ؟ . الهدف واحد والأساليب مختلفة ، قد انطلت اللعبة […]

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