2020/02/29 | 17:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية ..المنتفك ..ذي قار – علي العكيدي تاريخ ووطنية ورجولة الناصرية ،المنتفق ،ذي قار،مسميات لبقعة أرض شهدت عبر التاريخ مواقف كبيرة ومهمة حتى أضحت حلقة وصل بين وسط العراق وجنوبه ،لا يختلف اثنان على عظمة وأهمية واقعة ذي قار عام 610 م ،حيث انتصر بنو شيبان بقيادة المثنى بن حارث الشيباني على الفرس […]

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