2020/02/29 | 17:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتاب جديد للكاتب اللبناني الكبير فؤاد مطر اللافت للأنتباه في عسكر سوريا وأحزابها – لطفي نعمان يؤمل الصحافي العربي الكبير الأستاذ فؤاد مطر من كتابه الجديد “عسكر سوريا وأحزابها” الراصد “غواية الانقلابات والتقلبات والولاءات الحنظلية ودراميديا الثعلبة وجنون العظمة لجنرالات البلاغ رقم 1 أن يفيد “أبناء جيلين لم يتسنَّ لهم الإحاطة بظاهرةٍ شهدها أجدادهم وقاسى […]

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