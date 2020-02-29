2020/02/29 | 17:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، عن تقديمه طلباً رسمياً الى وزارة الخارجية لمفاتحه الجهات المعنية لإدراج كاسر الامواج الغربي في موسوعة غينيس للارقام القياسية.وقال لعيبي في بيان له […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تقدم طلبا لادراج كاسر الامواج الغربي لميناء الفاو ضمن موسوعة غينيس) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تقدم طلبا لادراج كاسر الامواج الغربي لميناء الفاو ضمن موسوعة غينيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).