شرطة ذي قار تلقي القبض على قاتل الشيخ عبد الصاحب المشلب.

2020/02/29 | 17:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني في قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهمين اثنين اعترفا بقتل الشيخ عبد الصاحب المشلب وزوجته بمنزله في قضاء قلقة سكر يوم […]

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