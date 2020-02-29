نقل حالة يشتبه إصابتها بفيروس كورونا الى مستشفى اليرموك في بغداد | فيديو

2020/02/29 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية الدفاع المدني، عن قيام كوادرها بنقل حاله يشتبه بإصابتها بفايروس كورونا الى مستشفى اليرموك.

وأوضحت المديرية في بيان، ان سيطرة الدفاع المدني تلقت ليلة الأمس، بلاغا يشير الى وجود حالة مرضية، تشابه في اعراضها اعراض الاصابة بفايروس كورونا، ويتعذر نقلها بعجلات الاسعاف الفوري، مبينة انها ارسلت فرقة اسعاف خاصة مجهزة بمعدات السلامة، الى منطقة العبيدي لنقل الحالة المشتبه بها الى مستشفى اليرموك، وسط اجراءات وقائية مشددة.

وأضاف البيان ان الحالة تخضع للفحص الطبي والمراقبة، لحين إكمال اجراءات التشخيص الطبي، مبينة ان الكوادر الطبية في مستشفى اليرموك طالبت وبعد أخذ العينات بحجر الحالة في دارها، لحين التأكد من اصابتها بالفيروس من عدمه.

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