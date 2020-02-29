الصحة تنفي تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/02/29 | 17:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة، اليوم السبت، ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات حول تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ونقلها إلى أحد المؤسسات الصحية.

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