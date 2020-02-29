صحة الكرخ تصدر بياناً جديداً حول حالات ’’كورونا’’ المسجلة وتتحدث عن ’’حرب إعلامية’’ تستهدف الكوادر الصحية

2020/02/29 | 17:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اتهم مدير عام صحة الكرخ في العاصمة بغداد، جاسب لطيف علي الحجامي، اليوم السبت، نواباً في البرلمان وجهات إعلامية وصفها بـ”المغرضة” بتوجيه الطعنات وكيل الاتهامات الملفقة للدائرة ومنتسبيها، وذلك بدل الوقوف إلى جانبهم في مسالة التصدي لخطر انتشار فيروس كورونا، حسب قوله.وقال جاسب لطيف علي الحجامي، في بيان صحفي تلقت “العهد […]

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