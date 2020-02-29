كورونا تصيب عضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام وحفيد خامنئي

2020/02/29 | 17:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سجلت ايران إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لمسؤولين كبيرين، هما عضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام، ونجل صهر ومستشار المرشد الإيراني.ونقل مراسل “روسيا اليوم” عن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران إعلانه في بيان عن إصابه محمد مير محمدي العضو في المجلس بفيروس كورونا، مضيفا أن حالته مستقرة.ونفى المجلس الأنباء التي نقلتها بعض وسائل […]

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