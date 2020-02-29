2020/02/29 | 17:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه مدير صحة الكرخ ببغداد، الدكتور جاسب الحجامي، اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة حول ما اسماه “توجيه طعنات” من قبل نواب وجهات اعلامية مغرضة للدائرة ومنتسبيها، فيما اعتبر اتن “اجراءات المطارات” غير مجدية ولم تنفع حتى في الدول المتقدمة.وقال الحجامي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “في الوقت الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة صحة الكرخ “غاضبة”: نتلقى طعنات متكررة.. واجراءات المطارات “لاتنفع”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة صحة الكرخ “غاضبة”: نتلقى طعنات متكررة.. واجراءات المطارات “لاتنفع”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).