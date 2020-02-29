فتح 3 معابر حدودية لتدفق السلع بين ايران والعراق

2020/02/29 | 17:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية اليوم السبت عن فتح معبري " جذابة" و"شلمجة" (جنوب غرب) لتدفق السلع بين ايران والعراق....

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