اتفاق سلام بين طالبان وأمريكا ينهي عقوداً طويلةً من الحرب

2020/02/29 | 17:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكيّة وحركة طالبان اليوم السبت توقيع اتفاقية سلام في الدولة، بحضور شخصيات من دول عدة، إذ تنهي تلك الاتفاقية أطول حروب الولايات المتحدة في أفغانستان.

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