تربية المثنى تتطلق حملة لتعقيم عدد من مدارس المحافظة

2020/02/29 | 17:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى أعلنت مديرية تربية المثنى، اليوم السبت، عن إطلاق حملة لتعقيم عدد من المدارس فضلا عن تكثيف الجهود التوعوية للوقاية من فيروس كورونا.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” ، ان “الحملة تضمنت توزيع النشرات التوعوية والملصقات التثقيفية والمعقمات الطبية على عدد من المدارس في مختلف مناطق المحافظة”.واشار الى ان “هذه الحملة […]

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