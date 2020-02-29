الاعلام الامني تعلن مقتل خمسة عناصر من “داعش” في جزيرة الكرمة

2020/02/29 | 17:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن مقتل خمسة عناصر من “داعش” بصد هجوم في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “قوة من الحشد الشعبي في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار تعرضت إلى إطلاق نار وتم إسنادهم من قبل قوة من لواء المشاة الاربعين […]

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