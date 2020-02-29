2020/02/29 | 17:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرور البصرة تعلق العمل في الدائرة اعتبارا من غد الاحد حتى اشعار اخر بسبب فايروس كورنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/29 | 17:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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