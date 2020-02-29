2020/02/29 | 17:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بي بي سي يحتل انتشار فيروس كورونا في العالم حيزاً كبيراً من اهتمامات الصحف العربية، وقد تناول عدد من كتاب الرأي هذه القضية، ولا سيما انتشار الفيروس القاتل في المحيط الإقليمي.وخلال الأسبوع الماضي، ظهرت حالات إصابة بالفيروس في عدد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيروس كورونا: سلطات مستهترة في دول عربية وتجار لا يرحمون في أخرى) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيروس كورونا: سلطات مستهترة في دول عربية وتجار لا يرحمون في أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).