ترامب يعين شخصية مثيرة للجدل رئيسا لأجهزة الاستخبارات الأمريكية

2020/02/29 | 17:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب الجمهوري جون راتكليف رئيسا لأجهزة الاستخبارات، مثيرا مزيدا من الجدل إزاء منصب في غاية الأهمية بقي شاغرا لأشهر.وزكى ترامب حليفه راتكليف (53 عاما) مديرا للاستخبارات الوطنية بعد استقالة دان كوتس في يوليو الماضي، لكن راتكليف اضطر لسحب ترشحه أمام انتقادات حادة من الديمقراطيين لخلفيته ومؤهلاته، […]

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