الكعبي يهاتف كوركيس ويطالب الجهات المعنية بالوقوف معه

2020/02/29 | 17:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هاتف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم السبت، المدير الإداري للمنتخب الوطني بكرة القدم، باسل كوركيس للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وطالب الكعبي وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة وجميع الجهات المعنية، بالوقوف مع كوركيس كي يتعافى ويستعيد صحته، كونه واحد من الاسماء الكبيرة التي خدمت الكرة العراقية.

واعرب الكعبي عن امنياته في ان "يمتثل كوركيس للشفاء في القريب العاجل والعودة الى مهامه الإدارية مع اسود الرافدين".

وتعرض كوركيس لوعكة صحية، نقل على إثرها امس الجمعة الى احدى مستشفيات أربيل.

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