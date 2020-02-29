مصرع طفل بعمر 3 سنوات غرقا في نهر اروائي شمالي ديالى

2020/02/29 | 17:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر طبي، اليوم السبت، بمصرع طفل في اروائي بقضاء الخالص شمالي ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "طفلا بعمر 3 سنوات، لقي مصرعه غرقا في نهر اروائي امام منزل عائلته في قرى التحويلة بأطراف قضاء الخالص شمالي ديالى".

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