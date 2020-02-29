الربيعي: الايام المقبلة ستكشف من مع المحاصصة ومن ضدها

2020/02/29 | 17:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادادعى النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، اليوم السبت، ان الايام المقبلة ستكشف للشعب من هو مع المحاصصة ومن ضدها وستظهر الحقائق التي ستطيح برؤوس كبيرة.وقال الربيعي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "عدم تمرير حكومة علاوي جاء لعدم حصول بعض الكتل على حقائب وزارية وليس اعتراض على شخص الرئيس المكلف الذي لو منح وزارات لتلك الكتل لتحولت من ابرز المدافعين عنه".وأضاف ان "الايام القليلة المقبلة ستكشف للشعب العراقي حقيقة الكتل السياسية التي تقف مع المحاصصة ومصالحها الخاصة ومن يقف مع الشعب ومطالب المتظاهرين المطالبين بحكومة مستقلة".وبين النائب ان "تلك الحقائق ستطيح برؤوس وكتل كبيرة كانت قد ساومت من اجل المشاركة ودعم الحكومة الجديدة مقابل الحصول على حقائق وزارية لاستمرار ديمومة عملها".وأوضح ان "الكتل التي دعمت علاوي لم يكن لها مصلحة شخصية او حزبية في هذا الدعم وإنما جاء لدفع الضرر المحدق بالبلد فضلاً عن انها رأت الاستقلالية في خيارات علاوي الذي أغلق الباب بوجه التدخل السياسية وهذا لأول مرة يحصل منذ عام ألفين وثلاثة".وأكد الربيعي ان "اصرار البعض على رفضهم المشاركة بحكومة الا بالحصول على مناصب تنفيذية قد يتسبب بعدم تمرير الكابينة الوزارية الجديدة وإذا ما حصل هذا الامر فأنه سيؤدي الى تغيرات كبيرة في الخارطة السياسية ومنها الإطاحة ببعض الرئاسات والزعامات السياسية وابعادها عن المشهد السياسي برمته".

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