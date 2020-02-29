بالوثائق... قبيلة دليم: رعد السليمان لا ينتمي للعائلة ولا يمثلنا

2020/02/29 | 17:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت عائلة الشيخ علي سليمان شيخ عموم قبيلة الدليم في العراق، اليوم السبت، بأن المدعو رعد عبد الستار بديوي والذي يلقب نفسه رعد العلي السليمان ويلقب نفسه بأنه أمير قبيلة الدليم في العراق، لاينتسب للعائلة ولايمثلها.

وكان عدد من كبار مشايخ قبيلة دليم أصدروا بياناً قالوا فيه بأن المذكور لاينتمي الى العائلة ولايمثل القبيلة وأنه ينتحل هذه الصفة لتحقيق مآرب ومكاسب شخصية بدون وجه حق وبسلوكيات بعيدة عن مكارم الأخلاق والأعراف العشائرية.

وقال شيوخ القبيلة في بيانهم بأنهم يحذرون أي شخص يتحدث بأسم العائلة وأنهم سيتخذون كافة الأجراءات القانونية بحق كل من يشوه أسم عائلة الشيخ علي سليمان.

وكانت مصادر عشائرية مطلعة قالت بأن قبيلة دليم أصدرت هذا البيان على خلفية رسالة وجهها المدعو رعد بديوي الى رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي يبارك فيها تكليفه ويعلن دعمه هو وجميع عشائر الدليم لتشكيل حكومة جديدة.

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