نائب عن سائرون: عدم تمرير كابينة علاوي جاء لعدم حصول بعض الكتل على حقائب وزارية

2020/02/29 | 17:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، اليوم السبت، ان عدم تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي جاء لعدم حصول بعض الكتل على حقائب وزارية، فيما بين ان الرئيس المكلف لو منح وزارات لتلك الكتل لتحولت من ابرز المدافعين عنه.

وقال الربيعي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الايام القليلة المقبلة ستكشف للشعب العراقي حقيقة الكتل السياسية التي تقف مع المحاصصة ومصالحها الخاصة ومن يقف مع الشعب ومطالب المتظاهرين المطالبين بحكومة مستقلة".

واضاف ان "تلك الحقائق ستطيح برؤوس وكتل كبيرة كانت قد ساومت من اجل المشاركة ودعم الحكومة الجديدة مقابل الحصول على حقائق وزارية لاستمرار ديمومة عملها".

وتابع ان "الكتل التي دعمت علاوي لم يكن لها مصلحة شخصية او حزبية في هذا الدعم، وإنما جاء لدفع الضرر المحدق بالبلد فضلاً عن انها رأت الاستقلالية في خيارات علاوي الذي أغلق الباب بوجه التدخل السياسية وهذا لأول مرة يحصل منذ عام 2003".

واشار الى ان "اصرار البعض على رفضهم المشاركة بحكومة الا بالحصول على مناصب تنفيذية قد يتسبب بعدم تمرير الكابينة الوزارية الجديدة، وإذا ما حصل هذا الامر فأنه سيؤدي الى تغيرات كبيرة في الخارطة السياسية ومنها الإطاحة ببعض الرئاسات والزعامات السياسية وابعادها عن المشهد السياسي برمته".

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