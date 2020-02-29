قطر تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

2020/02/29 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قطر تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى شخص عائد من إيران، في وقت تتزايد أعداد الإصابات في الدول الخليجية المجاورة.

وقالت وزارة الصحة القطرية إنّ المصاب قطري يبلغ من العمر ستة وثلاثين عاما، وهو أحد المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم للدوحة.

هذا، وبدأت الوزارة فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الحكومية.

تعلن وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (#كوفيد_19) في #قطر ، المزيد @ https://t.co/I9WnRNcGd8

— وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) February 29, 2020

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