وسائل إعلام: إصابة حفيد خامنئي بفيروس كورونا

2020/02/29 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن حفيد المرشد الإيراني علي خامنئي، أُصيب بفيروس كورونا، بعد انتشار المرض في عدد من محافظات البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام عن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران إعلانه في بيان عن إصابة محمد مير محمدي، العضو في المجلس بفيروس كورونا، مضيفا أن حالته مستقرة.

هذا، وتوفيت والدة محمدي في أحد مشافي مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس، وهي شقيقة المرجع الديني موسى شبيري زنجاني، الذي يخضع للحجر الصحي بعد وفاة المسؤول التنفيذي والمالي في مكتبه جراء الإصابة بالفيروس.

كما ذكرت وكالات أنباء إيرانية إصابة نجل غلام رضا حداد عادل، مستشار وصهر المرشد الأعلى للشؤون الدولية بالفيروس.

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