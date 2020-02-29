محافظ كربلاء يوجه بتطوير مركز المحافظة

2020/02/29 | 17:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء وجه محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، بمناقشة الاليات والسبل الخاصة بتطوير مركز المحافظة والخطط والمشاريع التي تنهض بها.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، عن” محافظ كربلاء عقد اجتماعا مع معاونه لشؤون الاعمار وقائمقام قضاء المركز ومدير بلدية كربلاء، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاليات والسبل الخاصة […]

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