11 فائدة رائعة لشرب المياه على معدة خاوية

2020/02/29 | 18:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تعتبر المياه من العناصر الأساسية في الطبيعية، وهي ضرورية لجميع الكائنات الحية من أجل البقاء،وينصح الأطباء بشكل عام، بضرورة شرب المياه على معدة فارغة بشكل يومي، بالإضافة إلى الشرب الدائم أثناء اليوم، خصوصا في الأجواء الحارة.وأكد العلماء أن المياه من أهم العناصر الضرورية في الجسم والتي تساعد على تنفيذ وظائف الأعضاء بشكل مثالي، […]

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